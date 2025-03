Real Madrid : Vinicius veut prolonger avec le Real Madrid

Alors que les rumeurs autour d’un départ en Arabie Saoudite battent leur plein, Vinicius Junior a calmé les ardeurs des dirigeants du Moyen-Orient en annonçant sa volonté de rester à Madrid. «Je suis très calme car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir le renouveler le plus tôt possible, je suis heureux ici. Tout le monde m’aime et m’apprécie beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu’ici», a-t-il déclaré en conférence de presse avant le choc en Ligue des champions face à l’Atlético.

La suite après cette publicité

Une déclaration qui est très mal passée en Arabie Saoudite… «Le comité de recrutement de la ligue saoudienne est choqué par les propos de Vinicius, ont déclaré les représentants de la Saudi Pro League sur 365 Scores, le comité de recrutement considère que la situation a été compliquée par le désir du joueur de continuer au Real Madrid , et ce qui complique encore plus les choses est le contrat du joueur avec son club jusqu’en 2027, en plus de la présence dans son contrat d’une clause de résiliation qui dépasse le milliard d’euros.» Exigeant une revalorisation aux alentours des 15 millions d’euros annuels à Madrid, Vinicius a l’appui du vestiaire madrilène, et devrait entamer des négociations avec le Real sous peu.