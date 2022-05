Pronostic Paris Saint-Germain - Troyes, cotes et compos probables

La fin est proche. Nous voilà déjà à la 36e journée de Ligue 1, et il sera bientôt temps de basculer sur le mercato estival 2022, plein de promesses. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit Troyes pour un choc des extrêmes. Le PSG, déjà champion, n'a pas d'autre ambition que de proposer un beau spectacle et de tenter de reconquérir une partie de son public, toujours extrêmement agacé par le contenu de la saison. L'ESTAC, de son côté, joue le maintien et devra se battre jusqu'au bout, même s'il s'est doté d'un petit matelas d'avance grâce à sa récente victoire 3-0 face au LOSC. Va-t-on avoir droit à un match serré ou à une démonstration de force ? Réponse ci-dessous avec nos pronostics.

Pronostic Paris Saint-Germain - ESTAC : les 3 meilleurs paris à tenter sur Parions Sport

Mine de rien, le PSG reste sur deux matches nuls consécutifs en Ligue 1. D'abord un 1-1 à domicile face à Lens, puis un spectaculaire 3-3 à Strasbourg. Et le PSG n'a jamais connu plus de deux matches consécutifs sans victoire cette saison. Troyes pourrait donc être la victime expiatoire d'un PSG remonté à bloc, avec les stars présentes sur le terrain dans le dispositif en 3-4-3 mis en place par Pochettino. De son côté, Troyes est quasiment maintenu après sa victoire face au LOSC, et pourra jouer avec l'esprit libre. On peut peut-être s'attendre à un relâchement, même si affronter le PSG est toujours un grand moment dans la saison des clubs de Ligue 1. Il ne faut malgré tout pas oublier que le club de la capitale concède beaucoup de buts cette saison, même lors de ses larges victoires.

On a beau essayer d'y croire, il est improbable que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin, décide finalement de prolonger au PSG. L'attaquant français veut cependant continuer à marquer les esprits et à gonfler ses statistiques. Auteur de 24 buts en Ligue 1, il peut asseoir encore plus sa domination sur le classement des buteurs et se rapprocher au maximum d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mbappé en a mis 2 à Strasbourg le week-end dernier, pourquoi pas 3 à Troyes.

Vous l'avez compris, on part dans l'optique d'un net succès du PSG face à Troyes à domicile. Et qui dit large victoire dit souvent but précoce. Un but dans le premier quart d'heure est souvent synonyme de score fleuve, comme récemment face à Clermont (6-1) ou Lorient (5-1). Dans un bon soir, le PSG sait étouffer ses adversaires dès les premières minutes et imposer un gros rythme. Cela n'aboutit pas toujours à l'ouverture du score, mais pour les adversaires du club francilien, sortir du premier quart d'heure sans encombre est souvent un bon signe pour la suite de la rencontre.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de ce Paris SG - Troyes

La composition probable du PSG de Mauricio Pochettino en 3-4-3 :

Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Danilo, Verratti, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar

Absents : Paredes, Draxler, Icardi, Kurzawa (blessés/reprise).

Incertains : Diallo

La composition probable de l'ESTAC de Bruno Irles en 5-4-1:

Moulin - Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Koné, Conte - Ripart, Tardieu, Kouamé, Chavalerin - Ugbo

