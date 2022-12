CdM 2022, Maroc : l'hommage des joueurs à Abdelhak Nouri

Ça a été l'un des nombreux moments d'émotion de la qualification marocaine en quarts de finale de la Coupe du Monde. Après être rentrée aux vestiaires à l'issue de la rencontre, l'intégralité du groupe des Lions de l'Atlas a posé autour d'un maillot floqué au nom d'Abdelhak Nouri, espoir du football néerlandais, originaire du Maroc, et victime d’un malaise cardiaque en 2017, alors qu'il disputait un match avec l'Ajax Amsterdam.

La suite après cette publicité

Suite à cette tragédie, "Appie" - comme il est surnommé - avait été placé dans un état végétatif et souffre, encore aujourd'hui, de graves et permanentes lésions cérébrales. Bien que le club ait mis fin à son contrat et ait décidé de retirer son numéro "34", celui-ci continue à aider la famille du joueur, en finançant notamment les frais hospitaliers.