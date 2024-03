Argentine : la liste de Lionel Scaloni avec Messi

Pas de matches à enjeux en mars pour l’Argentine, mais deux rencontres amicales face au Salvador, le 23, puis face au Costa Rica, trois jours plus tard, dans le cadre d’une tournée américaine. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs.

Bien évidemment, Lionel Messi répondra à l’appel, tout comme Angel Di Maria et Julian Alvarez. Les autres champions du monde 2022, Paulo Dybala, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Emiliano Martinez ou encore Alexis Mac Allister sont également présents, de la même façon que le Lyonnais Nicolas Tagliafico. À noter la présence de l’ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, dans la liste, et des deux joueurs de Brighton, Valentin Barco et Facundo Buonanotte.