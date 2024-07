Argentine - Maroc : Achraf Hakimi victime de commentaires racistes sur ses réseaux

C’est une nouvelle polémique qui concerne l’Argentine ce mercredi. Pour le premier match des Jeux Olympiques, les Argentins affrontaient le Maroc. Un beau match sur le papier avec des stars comme Achraf Hakimi ou encore Julian Alvarez et Nicolas Otamendi. Et dans une fin de match folle (le match a dû reprendre après 2 heures avec un but annulé par le VAR), les Marocains se sont finalement imposés (2-1). Une victoire qui a provoqué la colère des Argentins.

Après la rencontre, plusieurs supporters ont pris à partie le capitaine marocain Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux. Le capitaine marocain, qui n’a pas hésité à défendre les siens dans ce match et qui a subi plusieurs fautes, a été la cible de commentaires racistes sur ses réseaux. Comme pour l’affaire Wesley Fofana, le défenseur du PSG a reçu plusieurs messages avec des émojis de singes ou de rats sous ses photos Instagram.