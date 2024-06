La stat totalement dingue de Kylian Mbappé et de l’Angleterre

Le jeu proposé par l’Equipe de France est souvent critiqué par les fans… Mais que dire de celui de l’Angleterre, autre équipe qui arrivait avec l’étiquette de favori et qui offre un spectacle plutôt médiocre… Il y a une statistique assez embarrassante pour les Three Lions d’ailleurs.

La suite après cette publicité

Sur cet Euro, Kylian Mbappé compte à lui seul plus de xG - les fameux expected goals - que l’Angleterre ! Le joueur tricolore compte ainsi 2.33 xG, contre 2.09 pour la sélection anglaise. Encore plus impressionnant quand on sait que le Français n’a pas tout joué et qu’il a par exemple manqué le match face aux Pays-Bas… L’Angleterre a du soucis à se faire.