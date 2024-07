L’OL écarte 5 joueurs de son effectif !

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais est passé tout proche de la catastrophe et a vécu toutes les émotions. Après les débuts cauchemardesques de Laurent Blanc et Fabio Grosso avec cette place de dernier de Ligue 1, le club rhodanien s’est relancé sous l’impulsion de Pierre Sage. Le coach par intérim de l’OL est finalement devenu le coach titulaire et a pu aussi compter sur un mercato hivernal XXL pour se renforcer et poursuivre sa folle remontée.

Une folle remontée qui s’est terminée par une place en Ligue Europa et une finale perdue de Coupe de France. Cet été, John Textor a décidé de rester dans la continuité au niveau du mercato en se montrant très actif. Et alors que la DNCG a validé les finances du club pour cet été, la direction s’active déjà. Dans ce sens, Moussa Niakhaté a débarqué en provenance de Nottingham Forest tout comme Abner Vinícius est arrivé du Betis alors que le club a aussi levé l’option d’achat Mangala et Benrahma.

Pierre Sage veut un groupe restreint

Mais il va aussi falloir faire de la place. Et la direction de l’OL a pris une première décision forte. Selon les informations de l’Équipe, en accord avec Pierre Sage, le directeur sportif David Friio a décidé de créer un loft pour écarter 5 joueurs qui ne s’envoleront pas avec le reste du groupe pour le stage en Autriche. L’OL ne compte plus sur Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi sur le jeune Florent Sanchez.

Ces derniers sont poussés vers la sortie et devront se trouver un club cet été. Une décision forte de l’OL donc qui décide d’écarter deux joueurs d’expérience en défense centrale. De leur côté, Paul Akouokou et Amin Sarr symbolisent l’échec de recrutement du club sous l’ère Laurent Blanc. Et forcément, Pierre Sage, qui souhaitait un groupe restreint pour entamer sa préparation, a décidé de frapper fort. L’OL poursuit donc sa révolution.