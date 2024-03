Liverpool : Wataru Endo a mis tout le monde d’accord

Arrivé l’été dernier à Liverpool dans l’anonymat, Wataru Endo (31 ans) est aujourd’hui un indiscutable avec les Reds. Le milieu de terrain est arrivé en provenance de Stuttgart à la toute fin du mercato estival, après les échecs Moisés Caicedo et Roméo Lavia, tous deux partis à Chelsea. À son arrivée, une majeure partie des supporters se demandait pourquoi Liverpool l’avait signé, d’autant plus qu’il est plus proche de la retraite que de ses débuts. Mais une chose est sûre, après plusieurs mois, il est difficile de trouver un fan des Reds insensible au guerrier japonais.

L’entraîneur du club de la Mersey Jürgen Klopp lui-même est sous le charme de son milieu défensif. «Wataru Endo, oh mon Dieu… Quel gars, quel joueur ! (…) Je suis presque sûr qu’il signera un nouveau contrat sur le long terme à Liverpool. Il a peut-être 31 ans sur son passeport mais c’est une machine», avait déclaré le technicien allemand après la finale de Carabao Cup gagnée contre Chelsea. Un match durant lequel Endo a été étincelant.

Wataru Endo est le visage du renouveau de Liverpool, aux côtés d’Alexis MacAllister et Dominik Szoboszlai. Les trois étaient alignés dans l’entrejeu contre Manchester City la semaine dernière dans un choc décisif pour le titre (1-1). L’international nippon (60 sélections) a d’ailleurs été élu homme du match par les fans. Un nouveau match référence pour lui avec Liverpool, qui cumule 32 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Endo est indispensable

Le natif de Yokohama est aujourd’hui indéboulonnable à Liverpool et assure l’équilibre de l’équipe. Le joueur de 31 ans est un talisman, preuve en est, il était absent lors des deux seules défaites des Reds en Premier League. Liverpool n’a jamais perdu lorsque Endo a débuté un match toutes compétitions confondues. Son agressivité et sa science tactique sont ses atouts. Il publie d’ailleurs sur son blog 'Pick Up Match’ régulièrement des analyses tactiques de ses matchs et de son équipe plus généralement.

Tous les médias sont unanimes en Angleterre : Endo fait partie des meilleurs signatures du dernier mercato estival, comme l’assurent la BBC ou encore le Daily Mail. À lui désormais de poursuivre sur cette voie, alors que Liverpool est encore engagé dans trois compétitions après la victoire en League Cup. Et la première étape est ce quart de finale de FA Cup dimanche contre Manchester United dans le derby. L’occasion pour Endo de briller une nouvelle fois par son travail de l’ombre dans un grand rendez-vous.