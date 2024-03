Christophe Dugarry se lâche sur Kylian Mbappé

Titulaire face à l’Allemagne (0-2) et le Chili (3-2), Kylian Mbappé n’a pas vraiment brillé lors de ces deux matches amicaux. Rarement décisif, l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui est également le capitaine des Bleus, n’a d’ailleurs pas été épargné par les médias français. Et cet après-midi, Christophe Dugarry en a remis une couche. Selon le champion du monde 98, le Bondynois n’a pas vraiment respecté le brassard qu’il porte.

« Évidemment qu’il choisit ses matchs. Après ce que je lui reproche, ce n’est pas de choisir ses matchs, c’est de mal les choisir. Tous les joueurs choisissent leurs matchs, je le comprends. Mais tout le monde n’est pas capitaine de l’équipe de France, tout le monde n’a pas fait des pieds et des mains pour l’être. (…) On est habitué à un Mbappé qui marche, qui n’a pas envie de revenir, qui n’est pas concerné par le côté défensif. Là, on a carrément un Mbappé qui s’en fout. Alors quand tu as le brassard de l’équipe de France, je trouve que c’est inadmissible, tu as un minimum à faire dans l’attitude. Et ça, ça n’a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas dans un bon soir. L’attitude est capitale. Je crois que Mbappé n’a pas compris quel était le rôle de capitaine », a-t-il confié au micro de RMC Sport.