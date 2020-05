Mercato PSG : le rôle clé des Français du FC Barcelone dans le dossier Neymar

Une matinée sans nouvelle information sur le dossier Neymar en provenance de Catalogne n'est pas vraiment une matinée normale. Hier, les médias catalans évoquaient déjà une volonté du joueur de partir au clash avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir revenir à Barcelone. La stratégie du leader de la Liga serait d'attendre que le joueur se manifeste pour passer à l'attaque. Mais malgré l'accord total du joueur pour un rapatriement dans les prochains mois, le FC Barcelone sait qu'il va devoir se montrer convaincant vis-à-vis de la formation de la capitale française.

La suite après cette publicité

Pour lancer cette nouvelle semaine, Sport explique qu'un échange de joueurs risque d'être la solution. Le club catalan compte déjà utiliser ce procédé pour d'autres opérations, comme cet échange pour Miralem Pjanic (Juventus), et pourrait donc en faire de même avec le Parisien. Mais pour déloger Neymar du Paris Saint-Germain, les Barcelonais, conscients qu'il s'agit là d'une opération extrêmement compliquée, savent qu'ils vont devoir proposer du lourd à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Trois champions du monde pourraient être échangés

Le média explique ainsi que trois joueurs pourraient intéresser et convaincre les Parisiens, à savoir Ousmane Dembélé, dont le nom avait déjà été évoqué dans un échange l'été dernier, ainsi qu'Antoine Griezmann et Samuel Umtiti. L'ancien Rennais n'a toujours pas convaincu après trois saisons, en plus d'être handicapé par des pépins physiques réguliers. Le joueur formé à l'OL avait lui très bien commencé, mais les blessures lui ont joué de mauvais tours. Quant au natif de Mâcon, il a réalisé une première saison plutôt mitigée sous les couleurs blaugranas. Trois éléments qui ne sont donc pas franchement indispensables pour le FC Barcelone, qui n'aurait donc pas forcément de problèmes pour se débarrasser d'un ou de deux d'entre eux.

Le FC Barcelone sait qu'un échange sera la seule option pour recruter son ancien numéro 10, puisque les finances du club ne lui permettent pas de débourser de grosses sommes d'argent. C'est du moins ce qu'explique le journal. Reste également à voir si les trois joueurs cités par le média seront prêts à rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cas où les champions de France acceptent un tel deal, puisque l'été dernier Dembélé aurait par exemple refusé d'être inclus dans une telle opération. Autant dire que ce feuilleton est loin d'être terminé !