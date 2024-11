La grosse mise au point de Santos sur Neymar

Le retour à la réalité. Après avoir fait parler de lui lors de son retour sur les terrains après un an d’absence, Neymar espérait ainsi retrouver petit à petit son football avec Al-Hilal. Pas enregistré en championnat, l’ancien joueur du PSG ne pouvait disputer que les rencontres de C1 asiatique. De quoi lui permettre de revenir petit à petit à la compétition. Pourtant, pour son deuxième match seulement, il a été contraint de sortir sur blessure et le verdict est tombé. Après une déchirure des ischio-jambiers, il sera encore absent entre 4 à 6 semaines. Un coup dur pour lui et son club qui espérait enfin rentabiliser sa signature.

Car depuis son arrivée à l’été 2023, l’international brésilien n’a disputé que 10% des matches de son équipe. Et forcément, pour un joueur qui est payé plus de 100 millions par an, cela commence à faire beaucoup parler en Arabie saoudite. Sous contrat jusqu’en juin 2025, la question de son avenir se pose déjà et les rumeurs affluent alors qu’on évoque la possibilité d’un transfert en MLS à l’Inter Miami, mais aussi et surtout un retour à Santos, au Brésil. Ces derniers jours, la presse brésilienne avait annoncé qu’Al-Hilal pensait bien à l’option de résilier le contrat de sa star et que Santos avait déjà pris la température auprès de l’entourage du joueur pour un retour libre. Un plan a même déjà été mis en place avec le père du joueur pour rendre ce transfert possible notamment sur la partie financière.

Objectif Mondial 2026

Devant l’insistance de ces rumeurs, la presse saoudienne s’est intéressée de près au dossier. Et Santos n’a pas hésité à répondre aux interrogations pour calmer l’euphorie autour du joueur. Dans un entretien accordé à Al Eqtisadiah, média économique saoudien, Marcio Luiz Bernardes Calves, conseiller de la direction de Santos, a mis les choses au clair concernant Neymar. «Il n’y a pas de négociations officielles avec Neymar, à l’heure actuelle, pour revenir dans les rangs du club brésilien en juin prochain. Mais la relation de Neymar avec le club de Santos est merveilleuse, car il a commencé sa carrière ici et la possibilité de son retour dépend de son désir et son sort avec le club d’Al-Hilal. Je m’attends à ce qu’il nous rejoigne à 60% après la fin de la saison», a confié celui qui est également directeur financier du club de tennis de Santos.

Le conseiller de la présidence du club brésilien a aussi été questionné sur l’aspect financier d’un tel deal puisque Santos ne peut évidemment pas s’aligner sur les exigences financières du joueur. Mais l’idée est de convaincre Neymar de réduire fortement son salaire pour privilégier l’ambition sportive. «Peut-être que Neymar acceptera de réduire son salaire s’il décide de nous rejoindre, car il aime Santos et pense à la Coupe du monde 2026». Si Santos ne cache pas son ambition de récupérer son enfant prodige, il va falloir de gros efforts du joueur pour que les planètes s’alignent. Mais pour l’instant, la priorité du Brésilien est probablement de retrouver les terrains et un niveau de jeu décent. Ce ne sera pas gagné…