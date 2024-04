Trois raisons de ne pas rater les demis de la Ligue des Champions féminine !

La Ligue des Champions, c’est reparti pour un tour ! Et cette fois, c’est celle du foot féminin qui va enflammer les passionnés du ballon rond. Deux affiches de prestige au programme des demi-finales prévues ce week-end : FC Barcelone-Chelsea et OL-PSG. Deux classiques du football féminin, où la rivalité grimpe à des sommets.

L’OL face PSG, le Classique

OL-PSG, c’est l’affiche ultime en Ligue des Champions. C’est la 11e fois que les deux clubs français vont s’y rencontrer, et ce sera la 4e fois en demi-finale. Sans surprise, c’est l’Olympique Lyonnais qui l’a à chaque fois emporté. Huit fois championnes, les Lyonnaises sont les immenses favorites de cette double confrontation. Surtout, à chaque fois qu’elles ont éliminé le PSG à ce stade de la compétition, elles ont gagné la finale !

Kadidiatou Diany au coeur des tensions

Elle évoluait au PSG depuis 2017, où elle s’était imposée comme la leader du secteur offensif, accompagnée ces dernières années par Marie-Antoinette Katoto. Mais elle a décidé de faire, comme de nombreuses joueuses avant elle, le grand saut l’été dernier, en rejoignant le rival de toujours, l’OL, pour gonfler son palmarès sur la scène nationale et internationale. Cela fonctionne puisqu’elle est actuellement la meilleure buteuse de la Ligue des Champions, avec 7 réalisations.

Barcelone-Chelsea, l’autre gros choc

Mais quelques heures avant OL-PSG, vous aurez droit au premier choc des demis, avec un autre fort antagonisme. Le Barça féminin avait battu Chelsea en finale en 2021, et en demi-finale la saison passée. Les Anglaises sont donc remontées à bloc avant cette double confrontation. Toujours en quête d’un premier succès dans la compétition, elles doivent éliminer leur bête noire, qui a quand même gagné 2 des 3 dernières édition. Et elles devront y parvenir sans leur capitaine Millie Bright !

