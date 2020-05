Thibaut Courtois estime que le Barça ne devrait pas être sacré champion d'Espagne

Avec l'arrêt de la Liga, il a été question à un moment donné d’entériner le classement du championnat. Cela aurait voulu dire que le Barça fut sacré champion d'Espagne grâce à ses deux petits points d'avance sur le Real Madrid. Cela ne devrait pas arriver car la ligue vient d'autoriser la reprise des entraînements. Une bonne chose pour Thibaut Courtois (27 ans), qui n'aurait pas digéré de voir les Blaugranas remporter le titre de cette manière, comme il le dit au média belge Sporza.

«Nous avons deux points de retard sur Barcelone, mais je suis sûr que nous pouvons encore être champions. Ce serait dommage si la saison s’arrêtait. S’ils devaient arrêter la compétition demain et que le Barça est champion, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. (...) Je pense que nous montrons actuellement que nous sommes la meilleure équipe, même si nous avons deux points de retard. À Barcelone, ils trouveraient cela logique, mais je ne pense pas que ça le soit. Finalement, ils ont joué contre nous et ont perdu (0-0 au Nou Camp, 2-0 pour le Real Madrid au Bernabéu, ndlr).» Le gardien belge et la Casa Blanca devraient donc avoir 11 matchs pour refaire leur retard et dépasser le Barça au classement.