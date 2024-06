Lamine Yamal refuse une proposition dingue du FC Barcelone

Heureusement que le FC Barcelone peut compter sur La Masia. Dans une situation financière extrêmement compliquée, qui l’empêche de se battre pour recruter les meilleurs joueurs du monde, le club catalan peut s’appuyer sur un centre de formation très performant. Lamine Yamal en est le meilleur exemple, lui qui brille avec l’Espagne à l’Euro du haut de ses 16 ans.

Clairement, l’adolescent est aujourd’hui le plus gros actif sportif de son club, et tout indique qu’il sera le pilier du projet barcelonais pour les années à venir, bien accompagné par Pedri ou par des joueurs de La Masia comme Gavi ou Pau Cubarsi. Une bénédiction pour le Barça, qui peut donc rester compétitif grâce à son joueur. Et comme l’explique Relevo, les dirigeants barcelonais comptent bien le chouchouter.

Yamal n’est pas chaud

Le FC Barcelone envisage ainsi d’offrir le numéro 10 à Lamine Yamal. Un numéro lourd à porter, forcément, puisqu’il a été propriété d’un certain Lionel Messi pendant des années. Derrière, Ansu Fati en avait hérité, mais n’avait pas réussi à être à la hauteur de ce numéro très symbolique. Cette saison, Fati étant à Brighton, personne ne l’a porté à Barcelone. Comme pour l’espoir déchu, offrir le 10 à Yamal serait un sacré signe de confiance envers le joueur.

Relevo indique cependant que l’ailier droit n’est pas très chaud. Il a justement vu ce qu’il s’est passé avec Fati, et ça l’a refroidi. Mais surtout, il est conscient du poids du numéro 10 - qu’il a cependant porté chez les jeunes - et ne veut pas griller les étapes ni s’ajouter une pression supplémentaire. Porter ce numéro sacré le pousserait dans une nouvelle dimension de responsabilité et de leadership dans laquelle il ne souhaite pas encore entrer. Mais d’ici quelques années, si tout se passe bien, tout indique qu’il finira par avoir ce 10 collé au dos…