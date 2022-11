BL : le Bayern Munich domine le Hertha Berlin, Dortmund corrige Bochum, Leipzig s'en sort bien

Suite de cette 13eme journée de Bundesliga ce samedi après-midi avec le traditionnel multiplex de 15h30. Le Bayern Munich se déplaçait d'abord sur la pelouse du Hertha Berlin. Et comme c'est toujours le cas dans ce championnat allemand, cette rencontre nous a livré un match spectaculaire. Mené 3-0 en 40 minutes après notamment un doublé de l'homme en forme Choupo-Moting, le Hertha Berlin a planté deux buts juste avant le retour aux vestiaires. De quoi relancer la partie. Mais le score ne bougera plus par la suite. Et malgré une fin de match tendue, les coéquipiers de Benjamin Pavard assurent leur première place du classement. À la 3eme place, on retrouve désormais le Borussia Dortmund qui a corrigé Bochum (3-0) grâce notamment à un doublé du tout jeune Moukoko dont un but sublime d'une puissante frappe.

Dans les autres rencontres, le RB Leipzig de Christopher Nkunku a fait le job face à Hoffenheim (3-1). L'ancien du PSG a encore une fois été décisif puisqu'il a inscrit un doublé dans cette rencontre. Il permet à son équipe de remonter à la 6eme place du classement. Enfin, qualifié en 8e de C1, Francfort a enchaîné par une victoire face à Augsbourg (2-1) alors que Wolfsbourg a pris trois précieux points face à Mayence (3-0) et s'éloigne de la zone rouge.

Le résultat des matches de 15h30