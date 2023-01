Real Madrid : la nouvelle déception Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Place forte du mercato, l’Arabie saoudite accueille aussi la Supercoupe d’Espagne. Hier, le Real Madrid a éliminé le FC Valence (1-1, 4 à 3 aux t.a.b.). Les Merengues ont pu compter notamment sur un Thibaut Courtois des grands jours. En revanche, Eduardo Camavinga n’a pas rendu une très bonne copie. Titularisé hier soir, l’international tricolore de 20 ans n’a pas vraiment brillé face au club ché. Peu inspiré, il a été un poil trop agressif et a bien failli être expulsé, lui qui n’a donc passé que 45 minutes sur le rectangle vert.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas voulu accabler un élément touché physiquement. «Camavinga a eu un coup au genou, ça l’a gêné. (…) Il faut examiner Camavinga, et Lucas (Vazquez) semble le plus sérieux. Camavinga et Militão, je ne pense pas qu’ils aient des problèmes.» La presse espagnole, elle, a été moins tendre avec l’ancien joueur du Stade Rennais. Un élément qui n’a pas su saisir sa chance alors qu’il est habituellement remplaçant. Le quotidien Marca a commenté sa prestation loin d’être convaincante.

La presse ibérique est encore déçue

«Il a été très vite réprimandé et cela l’a marqué. En fait, le deuxième carton jaune s’est joué sur un tacle sur Almeida. Ancelotti n’a pas voulu s’y risquer et l’a fait sortir à la mi-temps. Énergique en défense, mais peu présent à la construction.» Defensa Central a été un poil plus sévère. «Eduardo Camavinga a été titulaire, prenant la place de Luka Modric dans le onze. Le Français n’a guère eu de poids dans le match madrilène, hésitant parfois. Il a été remplacé après la pause. (…) Camavinga était loin de sa meilleure version et a été remplacé.»

DC a ajouté ensuite : «le joueur madrilène a été quelque peu retenu dans les premières minutes et sans poids particulier dans le match madrilène. La pression de l’équipe adverse a forcé Camavinga à baisser davantage sa position et à aider Kroos à sortir le ballon (…) Cependant, Ancelotti n’était pas entièrement satisfait de la performance du Français et était visiblement en colère contre le footballeur après qu’il a eu un jaune inutile. Camavinga n’a pas été tout à fait régulier sur le terrain et s’est distingué par son incohérence.»

Le Français est irrégulier et trop sanctionné

Enfin, AS a titré : "Camavinga trébuche à nouveau". Le média espagnol a indiqué : «pour la sixième fois, le Français est remplacé à la mi-temps depuis qu’il est devenu Madrilène. Dans cinq matches, un jaune à son actif. L’expulsion s’est jouée de peu contre Valence. (…) A la 27e minute, il était en retard lors d’un duel avec Lato qui s’est soldé par un piétinement et un carton jaune. Et avant la pause, il aurait pu en avoir un second suite à un coup de pied sur Almeida». AS précise que «depuis son arrivée au Real Madrid, il a accumulé 15 cartons jaunes en 2 602 minutes. Un toutes les 173 minutes. C’est trop.»

Convaincu par son talent et son potentiel, le média ibérique le voit comme un douzième homme capable d’apporter son physique et son impact lors de matches à enjeu comme l’an dernier face au PSG, Chelsea ou Manchester City. Irrégulier, le Français est encore "pardonné" du fait de son jeune âge. «Parler de Camavinga, c’est parler d’un diamant au potentiel immense, mais qui doit être taillé et poli. Il vient d’avoir 20 ans et a déjà un sac à dos plein d’expérience et de succès dans l’élite, mais il a des devoirs pour cette année 2023. Quand le contexte est favorable c’est un titan, il est temps d’arriver à avoir le même impact peu importe la position au milieu», écrit AS. Après plus d’un an d’apprentissage, Camavinga doit montrer qu’il a l’étoffe d’un titulaire.