CdM 2030 : le Maroc rejoint la candidature commune de l’Espagne et du Portugal

Alors que la prochaine édition de la Coupe du Monde en 2026 sera organisée en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique), la FIFA devra trancher deux ans avant pour attribuer le Mondial 2030. Et une candidature européenne commune a pris de l’épaisseur ces derniers mois pour organiser cette grande fête du football mondial. Jusqu’à maintenant, cette candidature comprenait deux pays, l’Espagne et le Portugal, après l’ajout puis le retrait de l’Ukraine au sein de ce rassemblement européen.

Mais ce mardi, le Maroc s’est officiellement joint à cette candidature commune. Il s’agira donc d’une Coupe du Monde à mi-chemin entre l’Europe et l’Afrique, comme a tenu à le rappeler le Roi du Maroc. «Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens», a notamment annoncé Mohammed VI, le Roi du Maroc.

