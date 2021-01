Atlético Madrid : les plans de Diego Simeone pour Moussa Dembélé

« Moussa est venu me voir, il pense que c’est le moment de changer d’équipe, il a un peu perdu la motivation. On avait pas prévu qu'il parte cet hiver. On discute avec l’Atletico, il n’y a rien de fait mais lui est d’accord avec le club. On apprécie Slimani mais c’est pas la seule possibilité. On avait presque trouvé un accord avec lui en début de saison, il a envie de jouer avec nous, de porter ce maillot mais il n’y a rien de fait », expliquait Juninho, le dircteur sportif de l'Olympique Lyonnais, après le match nul contre le Stade Rennais (2-2).

Pourtant, il semble bien que le deal soit bouclé. Toutes les parties se sont mises d'accord autour d'un prêt avec une option d'achat à hauteur de 35 millions d'euros. Moussa Dembélé, qui jouait peu cette saison, a quand même été un grand buteur de Ligue 1 puisqu'il a trouvé le chemin des filets à 24 reprises la saison dernière et 20 fois celle d'encore avant. Bloqué par la grosse concurrence lyonnaise (Tino Kadewere, Toko-Ekambi, Memphis Depay), il a décidé de partir.

Luis Suarez va avoir 34 ans

Mais de la concurrence, il va aussi en trouver du côté de la capitale espagnole. À l'heure actuelle, Luis Suarez et Joao Felix occupent les deux positions dévouées aux attaquants dans le 4-4-2 de Diego Simeone. Le Français de 24 ans aura d'abord la lourde tâche de faire oublier Diego Costa, dont le contrat a été rompu à sa demande pour des raisons familiale. Ensuite, il prendra le temps de s'acclimater et de pourquoi pas s'imposer aux côtés de l'Uruguayen.

Parce que le plan des Matelassiers est là. Ce lundi, As nous explique l'idée. Tout d'abord, les Colchoneros considèrent qu'il a le même profil que Diego Costa, dans les appels, dans le côté physique et rugueux. En attaque, Suarez est accompagné de Joao Felix, Marcos Llorente Joaquin Correa, mais aucun des trois n'est un buteur à proprement parlé. Si Dembélé est d'abord vu comme un remplaçant, il est aussi espéré en tant que ressource pour aider Luis Suarez à garder un niveau plus que convenable et surtout à le faire souffler de temps en temps puisqu'El Pistolero fonce sur ses 34 ans (il les aura le 24 janvier). A Dembélé maitenant de prouver son talent en Espagne.