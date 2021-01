Mercato OL : Juninho confirme pour Moussa Dembélé et Islam Slimani

L'Olympique Lyonnais est champion d'automne grâce à un nul arraché à Rennes (2-2). Un titre honorifique qui n'empêche pas le club rhodanien de s'activer en coulisses lors de ce mercato hivernal. Comme nous vous le révélions sur notre site, Moussa Dembélé se rapproche de l'Atlético de Madrid. L'attaquant lyonnais a scellé un accord avec les Colchoneros, et attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d'entente dans ce dossier.

La suite après cette publicité

En parallèle du potentiel départ de Dembélé, les hautes sphères lyonnaises ont coché le nom de l'attaquant algérien Islam Slimani. Comme nous vous le précisions, l'ancien Monégasque souhaite plus que jamais porter les couleurs rhodaniennes, mais les discussions achoppent pour le moment sur l'aspect contractuel. Interrogé à l'issue de la rencontre face au Stade Rennais, le directeur sportif de l'OL Juninho a évoqué sans langue de bois ces deux dossiers bouillants.

La mise au point de Juninho sur les dossiers Dembélé et Slimani

Et le responsable du sportif lyonnais n'a pas manqué de préciser qu'il étudiait d'autres pistes en plus de celle menant à l'international algérien. « Moussa est venu me voir, il pense que c’est le moment de changer d’équipe, il a un peu perdu la motivation. On avait pas prévu qu'il parte cet hiver. On discute avec l’Atletico, il n’y a rien de fait mais lui est d’accord avec le club. On apprécie Slimani mais c’est pas la seule possibilité. On avait presque trouvé un accord avec lui en début de saison, il a envie de jouer avec nous, de porter ce maillot mais il n’y a rien de fait », a ainsi lâché le principal protagoniste au micro de Téléfoot.

En clair, tout se jouera donc dans les prochaines heures, et les destins de Moussa Dembélé et Islam Slimani pourraient bien être liés. Mais en parallèle, le leader du championnat de France ne se prive pas pour explorer d'autres pistes. Les supporters de l'Olympique Lyonnais vont devoir encore patienter avant de connaître le dénouement de ce feuilleton...