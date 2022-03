West Ham : Alex Kral dans les petits papiers de Montpellier

Prêté par le Spartak Moscou à West Ham pour la saison 2021-2022, Alex Kral n'a pas un temps de jeu conséquent outre-Manche. Apparu seulement à six reprises toutes compétitions confondues avec les Hammers (1 minute de jeu en Premier League), le milieu de terrain de 23 ans ne devrait pas s'éterniser en Angleterre après la saison en cours. Mais un retour en Russie, où les clubs sont actuellement privés de compétitions à cause de la guerre avec l'Ukraine, ne semble pas non plus la priorité.

Cela tombe très bien puisque l'international tchèque (29 sélections, 2 buts) a déjà une belle cote sur le marché des transferts, surtout en France. Selon nos informations, le milieu défensif pourrait découvrir un nouveau championnat dans quelques mois puisque le Montpellier HSC s'intéresse déjà à son profil. Actuellement onzième de Ligue 1, le club héraultais pourrait ainsi mettre la main sur l'ancien élément du Slavia Prague avant le lancement du prochain exercice pour renforcer son entre-jeu.