PSG : l'annonce forte de Marquinhos pour son avenir

Le véritable amour. Voilà comment l'on pourrait résumer l'histoire entre Marquinhos (27 ans) et le Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée au sein du club de la capitale à l'été 2013 en provenance de l'AS Roma pour un peu plus de 30 M€, le défenseur central brésilien s'est imposé comme le leader, voire l'âme, de cette équipe, au point d'en devenir le capitaine indiscutable. Malgré une saison compliquée collectivement avec un nouvel échec en Ligue des champions, le natif de São Paulo a bien l'intention d'aller au-delà de son contrat, voire bien au-delà.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui non, je ne veux pas partir. Au début, j’ai eu un moment où j’étais intéressé [quand il ne jouait pas encore beaucoup]. Depuis, j’ai toujours eu ma tête ici au PSG. On connaît le foot : tant que tu joues bien, tu peux vouloir rester. Parfois les choses peuvent changer. Le club peut ne plus te vouloir. Aujourd’hui je ne pense pas à partir. Si c’est possible de faire toute ma carrière ici, ça me va très bien », a ainsi expliqué l'international auriverde (67 capes, 4 buts) sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche. Les supporters parisiens apprécieront probablement ces paroles fortes de Marquinhos.