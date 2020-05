Coronavirus : la nouvelle sortie polémique de Javier Tebas

Les clubs de Liga se préparent à reprendre l'entraînement individuel, en vue d'une reprise du championnat dès le mois de juin. Mais les joueurs eux ne sont pas forcément d'accord pour retrouver les pelouses. Ce matin, l'effectif et le staff d'Eibar ont notamment publié un communiqué officiel : « nous craignons qu'en faisant ce que nous aimons le plus, nous puissions être infectés, contaminer nos familles et nos amis, et même contribuer à une nouvelle flambée de l'épidémie, avec les terribles conséquences que cela entraînerait pour l'ensemble de la population. La santé de tous doit passer avant tout, et il est temps que cette idée prévale par des actes, et pas seulement par des mots ».

Un communiqué qui n'a visiblement pas plu à Javier Tebas, le patron du championnat espagnol. « Nous prenons beaucoup de précautions pour un retour sûr et contrôlé du foot. Aujourd'hui il est plus risqué et dangereux d'aller à la pharmacie que de s'entraîner », a ainsi le sulfureux dirigeant espagnol. Voilà une nouvelle sortie qui risque de déplaire aux joueurs.