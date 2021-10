Newcastle : les joueurs ont été surpris par le rachat du club

Jamaal Lascelles, capitaine de Newcastle, s’est exprimé sur le rachat du club par le Fonds d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF). Une annonce qui a surpris les joueurs : « je suppose qu’il y a un peu d’incertitude parmi les garçons », a-t-il confié à Sky Sports. « Mais nous voyons cela comme un point positif : avoir un impact, impressionner. » « Cela nous donne ce changement de mentalité », a-t-il poursuivi. « Nous voulons tous en faire partie et nous espérons que cela nous donnera un avantage supplémentaire pour obtenir un résultat dimanche. »

Lascelles a été prévenu 30 minutes avant l’officialisation de l’arrivée du nouvel actionnaire. « J'étais assis à la maison avec mes enfants et ma partenaire et mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Je me suis dit : "Amanda qui ?” Je n'avais pas enregistré son numéro. Puis elle m'a dit "Amanda Staveley". J'ai couru dans l'autre pièce, elle s'est présentée et a dit : "En tant que capitaine, je voulais juste vous faire savoir que la prise de contrôle allait avoir lieu dans 30 minutes et que nous étions impatients de commencer". C'était fantastique. »