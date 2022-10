Tottenham, FC Barcelone : les vérités de Clément Lenglet sur sa situation compliquée

La suite après cette publicité

Il y a quelques années, Clément Lenglet aurait probablement été un des premiers noms cochés sur la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Présent lors du dernier Euro alors qu'il avait déjà commencé à perdre de l'importance à Barcelone, le joueur formé à Nancy ne sera vraisemblablement pas de la partie au Qatar dans un mois. La faute à des dernières saisons difficiles.

Et s'il a rejoint Tottenham lors du mercato estival, le défenseur tricolore doit encore se contenter des miettes, jouant surtout en compétition européenne où Antonio Conte fait tourner. Il n'a participé qu'à quatre rencontres de championnat. Une situation difficile pour celui qui voulait se relancer en terres londoniennes, et sur laquelle il s'est exprimé dans un entretien accordé à The Times.

Tottenham, le bon choix

« Tottenham est le bon endoit pour moi, parce que c'est un club compétitif. Quand tu arrives ici, tu luttes pour les premières places en championnat, tu joues la Ligue des Champions, l'équipe s'améliore d'année en année. Le deuxième point, c'est le coach, qui a beaucoup d'expérience. Quand tu as passé quatre ans à Barcelone et que tu dois partir pour progresser, c'est très bien de travailler avec lui. Il m'avait dit que je serais heureux. C'était la bonne décision », a expliqué le Français.

Puis, il a été interrogé sur la possibilité de rester de façon définitive à Tottenham : « dans le contrat, il n'y a pas d'option d'achat. Mais nous sommes en octobre. C'est le début de saison, et il faut attendre avant de penser à ça. Je dois d'abord être bon sur le terrain et aider l'équipe. Si tout se passe bien, on parlera peut-être. Mais c'est trop tôt ». Autant dire que s'il ne joue pas un peu plus ces prochains mois, ça sent le retour à Barcelone...