FC Barcelone : l’agent de Dani Olmo lâche ses quatre vérités !

Voilà une autre situation ubuesque que doit affronter le FC Barcelone depuis quelques jours. Souvent confrontés à des problèmes financiers qui les ont déjà exposés à des cas épineux sur le marché des transferts et sur la gestion de leur effectif, les dirigeants catalans sont en pleine bataille juridique pour inscrire Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Arrivé cet été contre 60 millions d’euros après une saison grandiose avec le RB Leizpig et l’Espagne, le milieu offensif de 26 ans avait démarré en trombe avec le Barça comme peuvent en témoigner ses six buts en 15 apparitions avec le club culé. Mais voilà, ses débuts prometteurs pourraient ne connaître aucune suite.

La suite après cette publicité

Alors que les dernières informations ibériques affirmaient que le transfuge du Dinamo Zagreb pourrait également manquer la Ligue des Champions et ne plus être appelé avec l’Espagne, la tension monte forcément dans le clan Olmo. Ce vendredi, un entretien exclusif de son agent Andy Bara a été publié par le média GiveMeSport. Dans cet entretien, l’agent de 42 ans explique que la situation est forcément difficile à encaisser pour le champion d’Europe avec la Roja cet été : «c’est une situation stressante pour Dani, comme pour n’importe quel autre joueur. Mais c’est un grand joueur et une grande personne, il essaie de rester calme. Bien sûr, Dani est un gagnant et il aime jouer les matches, pas les regarder !»

Dani Olmo veut rester au FC Barcelone

Forcément, cette situation particulière donne plusieurs perspectives à d’éventuels courtisans du milieu offensif. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs expliquaient que des grands clubs étaient à l’affût du gros coup alors que Dani Olmo pourrait être laissé libre par le Barça. Pour autant, le joueur semble réticent à l’idée de quitter la Catalogne comme l’a affirmé son agent, convaincu que son joueur va rester encore longtemps avec les pensionnaires du Camp Nou : «nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C’était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d’autres options. (…) Bien sûr, les meilleurs joueurs sont ceux qui sont libres, mais les émotions comptent aussi. Nous n’avons jamais pris de décision de carrière pour l’argent. Dani joue au football parce qu’il aime le jeu, il a fait un effort énorme pour être à Barcelone. Je suis également heureux d’avoir Dani à Barcelone, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde dans l’un des plus grands clubs du monde.»

La suite après cette publicité

Relancé sur les difficultés du Barça à qualifier son joueur, Andy Bara a semblé assez serein quant à l’engagement à long terme de son joueur avec le Barça. Pour lui, les dirigeants catalans vont trouver une solution rapidement : «nous respectons le président Laporta et Deco. Ils ont fait un gros effort pour faire venir Dani l’été dernier. Nous aimons leur projet, c’est un grand projet pour l’avenir, l’un des meilleurs au monde dans les prochaines années. Nous sommes convaincus que Barcelone remportera tous les titres à l’avenir, comme ce fut le cas sous l’ère Messi. Le joueur, la famille, moi. Nous voulions tous que Dani soit à Barcelone. Pour être honnête, je me sens calme. Cela peut paraître étrange mais je crois au président Laporta, à Deco et je pense qu’ils trouveront une solution pour Dani. C’est un grand club.» Pour finir, l’ancien défenseur croate a profité de l’occasion pour adresser une petite pique à La Liga, loin d’être conciliante avec le Barça selon lui : «je crois que Barcelone va tout finaliser et faire en sorte que cela se produise. La Liga devrait les aider, au lieu d’annoncer que Dani n’est pas disponible pour l’équipe nationale, mais je suis sûr qu’il sera au Barça pendant de nombreuses années. Il est heureux dans ce club et Dani a envie d’y rester.» Voilà qui promet donc de faire parler en Espagne alors que le dénouement dans ce dossier brûlant est plus qu’imminent.