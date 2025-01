FC Barcelone : le cataclysme se confirme dans le dossier Dani Olmo !

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Dani Olmo avait démarré parfaitement. Recrue phare de l’été du Barça après un Euro remporté avec l’Espagne au cours duquel le milieu de 26 ans avait été impressionnant avec la Roja, Dani Olmo devait représenter l’arme supplémentaire qui allait faire pâlir les adversaires du FC Barcelone. Et ce fut le cas le temps de quelques mois. Rapidement intégré dans le onze par Hansi Flick, le milieu offensif a réalisé des performances satisfaisantes d’entrée en inscrivant notamment trois buts lors de ses trois premiers matches avec les Blaugranas.

Outre ses débuts en fanfare, le natif de Terrassa a rapidement confirmé en inscrivant six buts lors de ses quinze premières apparitions avec le club culé. Un rendement qui a rapidement fait imaginer un avenir radieux pour Dani Olmo à Barcelone pour tous les fans du club catalan. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, depuis quelques semaines, le futur de l’international ibérique (41 sélections, 11 buts) est fortement remis en question en Catalogne. En proie à d’énormes soucis financiers, le Barça n’a réussi à inscrire le joueur que pour la première partie de saison. Et visiblement, son inscription pour la fin de saison est impossible avec les déboires pécuniaires que présentent les dirigeants barcelonais.

La Fédération espagnole se range derrière la décision de la Liga

Une situation lunaire qui impacte tout le monde dans cette histoire. Alors qu’aucune solution n’a été trouvée, Olmo est donc parti pour ne pas jouer de toute la seconde partie de saison alors qu’il ne peut plus jouer avec le Barça depuis le 1er janvier. Egalement impacté par cet imbroglio, le jeune Pau Victor (23 ans) est dans le même pétrin que Dani Olmo et va subir les mêmes difficultés que son aîné. Sans licence, le transfuge de Leipzig ne pourra même pas disputer la Ligue des Champions et cette situation pourrait même l’empêcher de jouer avec l’Espagne en Ligue des Nations. En effet, s’il n’a toujours pas de licence et qu’il ne quitte pas le Barça, Olmo ne pourra pas être appelé avec la Roja comme l’expliquent les règles de la FIFA. Un drame qui contraint sûrement le joueur à plier bagage dès cet hiver alors que plusieurs cadors européens sont déjà à ses trousses suite à cette situation ubuesque. Pour rappel, une clause dans son contrat lui permet de quitter le club librement même si Olmo semble déterminé à rester du côté de Barcelone.

Pour éviter la catastrophe, le FC Barcelone remue ciel et terre pour trouver une solution. Ce vendredi, la presse espagnole explique que deux recours vont être suivis par la direction catalane. Alors que la vente des places VIP du Camp Nou valent entre 100 et 120 millions d’euros, la direction catalane veut prouver que le virement n’a pas été fait avant le 2 janvier à cause des fêtes de fin d’année mais que l’argent pour inscrire Dani Olmo est bien là en ce 3 janvier comme l’explique AS. La presse catalane va plus loin et explique que le club de Joan Laporta pourrait même attaquer la RFEF sur des règles d’inscription trop strictes et qui empêchent le club barcelonais de travailler sereinement sur le marché des transferts. Dans tous les cas, la situation de Dani Olmo avec le FC Barcelone ne semble pas prête à s’arranger et le malaise est palpable. Des déclarations officielles pourraient avoir lieu dans les prochaines heures… Affaire à suivre donc.