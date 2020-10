PSG : Alessandro Florenzi continue de marquer des points

La suite après cette publicité

Le cadeau du chef, en quelque sorte. À la recherche d'un latéral droit suite au départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a activé son réseau en Italie pour offrir Alessandro Florenzi à Thomas Tuchel. Le latéral droit âgé de 29 ans, prêté par l'AS Roma avec option d'achat (environ 8M€), devait donc s'adapter à une nouvelle équipe et un nouveau championnat. Et il n'a pas traîné.

Présent lors de la défaite dans le Classique contre l'Olympique de Marseille (0-1), l'Italien a ensuite manqué la réception du FC Metz avant d'enchaîner. Bien installé dans son couloir droit, Alessandro Florenzi a joué contre l'OGC Nice, le Stade de Reims et surtout Angers puisqu'il a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes face au SCO. Et quel but ! Et il faut croire que ce dernier est dans une bonne passe.

Deux buts en deux matches

Après la trêve internationale et ses deux apparitions en Nazionale (titularisation contre la Pologne, 18 minutes de jeu face aux Pays-Bas), l'ancien joueur du Valencia CF est revenu très en jambes. Contre le Nîmes Olympique vendredi soir (4-0, 7e journée de L1), Alessandro Florenzi a fait énormément de bien au PSG, avec un travail défensif de qualité et des montées intéressantes. Précis sur ses centres, l'Italien a touché beaucoup de ballons. Une prestation XXL conclue par un but de la tête à bout portant, son deuxième avec le PSG donc.

Solide, l'international italien (38 capes) commence à mettre tout le monde d'accord. Et l'un de ses concurrents au poste de latéral droit, Colin Dagba, a mis en avant certaines de ses qualités. «Il est bon. Après, concurrencer Kylian (au classement des buteurs), ça va être compliqué je pense, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais il est vraiment adroit devant le but et on le voit aussi dans ses centres. Il a un très bon jeu», a sorti le latéral de 22 ans, entré en jeu au Stade des Costières, sur Téléfoot. Une bonne recrue pour le PSG, tout simplement.