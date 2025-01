L’Europe en folie pour le finish de la Ligue des Champions, Galatasaray se fait recaler pour Osimhen

La dernière journée de C1 est très attendue

Ceux qui étaient dubitatifs sur le nouveau format de la Ligue des champions semblent avoir changé d’avis et sont prêts à vibrer devant les 18 matches d’un multiplex totalement fou qui nous attend ! Sortez les popcorns comme le placarde L’Equipe ce mercredi matin ! Qui seront les 24 clubs à poursuivre l’aventure ? On se focus sur nos représentants français avec le PSG qui a besoin d’un match nul face à Stuttgart ce soir pour accompagner Monaco, Lille et Brest dans la suite de la campagne européenne.« Il ne faudra pas trembler », prévient Le Progrès dans ses pages intérieures. Le club parisien doit rester sur sa victoire impressionnante face à Manchester City et pourquoi pas viser un meilleur classement que celui de l’actuel 22ème. Si le PSG a son avenir entre les mains, ce n’est pas le cas de Manchester City. « Pas de temps pour les perdants », lâche le Daily Star dans son édition du jour. Face à Bruges, Manchester City a quand même son destin entre les mains puisqu’une victoire permettrait aux Skyblues d’arracher leur qualif’ pour les barrages. En Italie, on parle aussi de cette folle dernière journée de Ligue des champions. Comme l’explique le Corriere dello Sport, le foot italien compte 4 représentants qualifiés pour le moment pour la phase finale. L’Inter, l’AC Milan et l’Atalanta sont actuellement dans le top 8 et comptent bien y rester. Pour Tuttosport, la Juventus est dans l’obligation de gagner face à Benfica ce soir. En Espagne, on se prépare aussi à une nuit de folie. C’est simple, le journal Marca explique que nous n’avons jamais vécu une nuit comme celle-ci. Objectif top 8. Pour le Real, c’est au Roudourou que ça se passe ! « Le Real chez les Bretons », s’amuse L’Equipe dans ses pages intérieures.

Naples refroidit Galatasaray

Petite info mercato qui concerne Naples et son joueur Victor Osimhen prêté à Galatasaray. Selon le Corriere dello Sport, Galatasaray a tenté il y a quelques jours de s’offrir définitivement l’attaquant nigérian cet hiver. Pour rappel, il a une clause libératoire de 75 millions d’euros cet hiver. Seul le club turc pouvait l’avoir à ce prix, pour les autres, c’était un plus élevé. Galatasaray a offert 10 millions d’euros de moins, soit 65 millions, offre refusée par Naples et son président qui préfère attendre cet été pour négocier pour son buteur. L’attaquant nigérian finira la saison à Istanbul avant d’évaluer son avenir. Naples a aussi sécurisé une option de prolongation jusqu’en 2027. Avec 16 buts et 5 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues avec Galatasaray cette saison, Osimhen sera une des grosses ventes estivales du club napolitain.

Une légende de Manchester United demande la mise à l’écart de Rashford

Outre-Manche, on évoque encore l’avenir de Marcus Rashford. L’enfant du club est en train de mener la vie dure aux Red Devils. Après le rappel à l’ordre de son coach Amorim, Paul Scholes a tout simplement demandé à ce que l’Anglais soit banni du vestiaire. Une situation qui devient intenable pour toutes les parties et qui devrait durer jusqu’au 3 février, date de la fin du mercato hivernal. Et pour cause, Rashford ne jure que par le Barça. C’est le Barça ou rien, écrit le Daily Mail. Pourtant, les prétendants ne manquent pas. Dortmund et Galatasaray sont chauds pour l’accueillir sous la forme d’un prêt. Le club turc imagine déjà un duo Osimhen-Rashford. Mais le principal intéressé ne considère qu’une seule option : le FC Barcelone, qui ne semble pas en mesure de boucler son arrivée. Rashford pourrait donc rester à Manchester United…