Samuel Eto'o jubile après le feuilleton Messi

Comme bon nombre de supporters barcelonais, Samuel Eto'o a eu très peur ces dernières semaines. On a longtemps pensé que Lionel Messi allait quitter son club formateur, mais finalement, l'Argentin sera toujours là la saison prochaine. Et la légende du football camerounais, qui a connu La Pulga à Barcelone, a tenu à exprimer sa joie après le dénouement du feuilleton.

« Je suis heureux parce que mon fils Messi est resté à la maison. Et au Barça on a besoin de joueurs avec l'ADN blaugrana, Messi ce n'est pas suffisant. Sur le marché il faut chercher des joueurs qui ont le style tiki-taka et pas box-to-box », a lancé l'ancien attaquant du Barça. Nul doute que beaucoup de Culés partagent son avis.