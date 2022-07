Le buteur néerlandais Thijs Dallinga signe à Toulouse

De retour en Ligue 1, le Toulouse FC est allé chercher un buteur pour tenter de bien figurer. C'est en deuxième division néerlandaise que le TFC a débusqué Thijs Dallinga. L'attaquant de 21 ans «qui était déjà absent lors de la première séance d'entraînement mercredi dernier, se dirige vers le Toulouse FC français,» publie l'Excelsior Rotterdam.

Dallinga a marqué 32 buts en championnat et 4 en barrages la saison dernière, ce qui en fait le meilleur buteur de la division. Passé par le FC Emmen et le FC Groningen, il n'a rejoint l'Excelsior Rotterdam que l'an passé, club avec lequel il avait signé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire. Promu en Eredivisie, meilleur buteur de la division et élu joueur de l'année par les supporters, Thijs Dallinga rejoint Toulouse avec le sentiment du travail accompli.