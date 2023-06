La sortie assassine de José Mourinho sur l’arbitrage et son avenir

La suite après cette publicité

Une grande première. Hier soir, José Mourinho a perdu pour la première fois une finale européenne. Après cinq succès en C1, C3 et C4, le Portugais a chuté face à Séville en Ligue Europa. Un échec qu’il a eu visiblement du mal à digérer. Le Portugais n’a pas suivi le protocole et a récupéré lui-même sa médaille. Une médaille qu’il a d’ailleurs donnée à un supporter. « Je le fais toujours. Je garde celles en or et je donne celles en argent», a-t-il expliqué. Tendu, il a ensuite rejoint la salle de conférence de presse où il s’est lâché sur l’arbitre de la rencontre Monsieur Anthony Taylor.

«J’avais dit qu’on sortirait gagnants ou morts. On est morts, morts de tout, de fatigue. Un résultat injuste avec des épisodes contre nous. L’arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé (…) Vu que Monsieur Taylor est un grand arbitre, j’espère qu’il n’arbitrera qu’en C1 et plus en C3, comme ça il fera des m… comme ce soir uniquement en C1». Plus tard, le Special One s’est attaqué à l’arbitre sur le parking. La Gazzetta dello Sport rapporte qu’il lui aurait lâché : «tu es une p… de honte, tu es une p… de honte !». Puis il lui aurait dit : «va te faire f… »

Certains médias ajoutent qu’il aurait balancé des «fucking UEFA». Très énervé, le Portugais a aussi profité de cette soirée pour envoyer des messages à sa direction. «Je veux rester mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club, d’être celui qui dénonce d’avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties (…) Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même.»

Il a ajouté ensuite : «la saison prochaine on ne jouera pas la Ligue des champions, peut-être mieux, c’est paradoxal, mais on n’est pas prêt pour la Ligue des champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa.» Enfin, il a conclu : «mon avenir? Je suis sérieux, j’ai dit il y a quelques mois que si j’avais des contacts avec n’importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette. J’ai parlé au club en décembre lorsque le Portugal m’a demandé, jusqu’à présent je n’ai parlé à personne car il n’y a pas d’équipe à qui j’ai parlé.» Annoncé au PSG, Mourinho a donc mis les choses au clair à sa manière.