La déclaration de Carlo Ancelotti qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Hier soir, le Real Madrid a dû s’employer pour battre Liverpool. Les Merengues, qui s’étaient imposés 5 à 2 à Anfield il y a trois semaines, ont terminé le boulot à domicile. Ils ont pu compter sur Karim Benzema, auteur du seul et unique but de la rencontre. Les Madrilènes ont aussi été aidés par Vinicius Jr, passeur sur le but du Nueve.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a encensé son joueur.« Pour moi, il l’est (le meilleur joueur du monde, ndlr). Il a créé un danger à chaque fois qu’il a provoqué. Aujourd’hui, il n’a pas marqué, mais il a été décisif. Il a donné la passe décisive"». Le Mister avait déjà tenu des propos du genre après le match aller. Une nouvelle déclaration d’amour pour le Brésilien qu’il juge au-dessus de la concurrence, notamment de Kylian Mbappé (24 ans); souvent cité comme le meilleur joueur du monde actuellement. Nul doute que le Français a parfaitement entendu le message…

