Le FC Barcelone veut s’offrir un joueur du… FC Metz !

Et si un autre Lamine débarquait au FC Barcelone dans les prochaines semaines ? En proie à des difficultés financières, le club catalan s’active, quoi qu’il en soit, sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Dans cette optique, les hautes sphères barcelonaises ont fait de Nico Williams, actuellement sous les couleurs de l’Athletic Bilbao, la priorité absolue de ce mercato. Mais ce n’est pas tout. Si les Culers parviennent à mettre la main sur l’ailier de la Roja, étincelant depuis le début de l’Euro 2024, le board du FCB compte également se renforcer dans l’entrejeu, cette fois-ci à moindre coût.

Dès lors, Sport affirme, ce dimanche, que les dirigeants du dernier deuxième de Liga s’intéresseraient au profil d’un certain Lamine Camara. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international sénégalais de 20 ans (23 sélections, 6 buts) n’est clairement pas certain de rester au FC Metz, qui plus est après la descente des Grenats en Ligue 2. Ainsi, les Culers aimeraient profiter de la situation sportive messine pour s’offrir un profil talentueux, réputé pour son volume de jeu, et ce, sans trop dépenser d’argent.

Le Barça surveille Lamine Camara

Évalué à 10 millions d’euros, le natif de Diouloulou reste une alternative bien moins onéreuse que celle menant à Amadou Onana, aujourd’hui sous le maillot d’Everton et également dans le viseur barcelonais. Méfiance toutefois car si le média espagnol précise que le Barça pourrait envisager un prêt avec option d’achat pour le droitier d’1m73, plusieurs écuries devraient, elles aussi, se manifester. Le quotidien assure, à ce titre, que Monaco et Galatasaray sont également à l’affût dans ce dossier. De plus, les Blaugranas n’ont, pour l’heure, formulé aucune offre concrète.

En effet, le club a, aujourd’hui, d’autres priorités et souhaite les sécuriser avant d’entamer le chantier du milieu de terrain. Un timing qui pourrait donc logiquement causer du tort à la formation désormais entraînée par Hansi Flick. De son côté, le FC Metz peut, quoi qu’il en soit, s’attendre à une vague de départs, à l’heure où Georges Mikautadze est lui sur le point de rejoindre l’AS Monaco, comme nous vous le révélions dernièrement.