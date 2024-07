L’AS Monaco sur le point de rafler Georges Mikautadze

On peut dire que Georges Mikautadze a parfaitement profité de cet Euro 2024. Pour sa première dans un grand tournoi international, l’attaquant a inscrit trois buts et offert une passe décisive. Il confirme sa forme ascendante, déjà aperçue en Ligue 1 avec le FC Metz sur cette seconde partie de saison (13 réalisations et 4 passes décisives en 22 rencontres), même s’il n’a pas pu éviter la relégation de son club. Le Géorgien n’accompagnera pas les Grenats en Ligue 2. Ces derniers ont levé son option d’achat (13 M€ auprès de l’Ajax) pour mieux le revendre.

La suite après cette publicité

D’après nos informations, le feuilleton est en train de prendre fin. L’AS Monaco s’apprête à rafler la mise après avoir fait une surenchère. La perspective de disputer la Ligue des Champions et la vie douce sur le Rocher ont fini de convaincre Mikautadze, plus motivé à la base à l’idée de rejoindre le RC Lens. Problème, malgré le séduisant projet exposé par les Sang et Or, ils n’ont pas les mêmes moyens financiers que les Asémistes et pourraient affaiblir un peu leur effectif cet été afin de réduire leur train de vie après la belle saison passée.

À lire

Monaco veut prolonger Magnes Akliouche

Monaco a fait une surenchère

Nous l’avons déjà évoqué, tout s’est accéléré ces derniers jours, question de timing. La Géorgie a été éliminée de l’Euro en début de semaine et les joueurs appelés en sélection peuvent désormais penser à leur avenir personnel. L’ASM souhaitait depuis longtemps attirer le joueur de 23 ans mais a un peu tardé à agir. Le club a même déjà repris le chemin de l’entrainement avec un premier match amical disputé face au Servette ce samedi (défaite 1-0). C’est à cette occasion que Thiago Scuro a pris la parole d’ailleurs, confirmant l’optimisme régnant dans ce dossier.

La suite après cette publicité

«On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d’options à notre entraîneur, a confié le directeur général. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste (Folarin Balogun et Breel Embolo). On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Toutes les négociations sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les attentes des deux clubs, celles du joueur. Je peux dire que, oui, d’après ce que je ressens on a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur.»

Lens en avait fait sa priorité

Il a même bon espoir de conclure l’affaire rapidement. «On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. Je suis en conversation directe avec son président. On espère une issue positive.» Tant que les signatures n’ont pas été posées au bas des contrats, nous ne sommes pas non plus à l’abri d’un nouveau rebondissement. Lens en avait fait sa priorité dans le secteur offensif, tandis que l’OM s’est mis plus en retrait. Metz se frotte déjà les mains puisqu’il va récupérer un peu plus de 20 M€ dans l’affaire. Une manne bienvenue à l’heure de descendre à l’échelon inférieur.