MHSC : les premiers mots Andy Delort après son retour

C’est officiel : Andy Delort est de retour à Montpellier. Presque cinq ans après son départ du club, celui qui évoluait sous le maillot du MC Alger il y a encore quelques jours a décidé de venir prêter main forte à son ancienne écurie, actuellement avant-dernière de Ligue 1. Dans une vidéo réalisée par les pensionnaires de la Mosson, l’avant-centre a livré ses premiers mots.

L’Algérien a tenu à revenir sur son départ vers l’OGC Nice, mais aussi à afficher sa détermination de voir le club montpelliérain se maintenir à l’issue de la saison : « je sais que j’ai déçu beaucoup de monde suite à mon départ, et j’ai des regrets. Je n’ai jamais triché sur le terrain, j’ai toujours été déterminé, j’ai toujours montré la rage que j’avais. Je pense avoir toujours mouillé le maillot et aujourd’hui, je suis là en espérant apporter tout ce que je peux apporter sur le terrain, essayer de réussir cette mission qui va être compliquée, mais je pense qu’avec ce club, on peut le faire. »