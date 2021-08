Ligue 1 : l'OL souffre mais s'impose à Nantes

Le FC Nantes accueillait l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Et les Canaris démarraient tambour battant. Sous les encouragements nourris d’une Beaujoire animée, Usman Bukari et Moses Simon allumaient les premières mèches mais Anthony Lopes veillait au grain (1e). Les Gones tentaient de revenir progressivement dans la partie grâce à des coups de pieds arrêtés notamment. Sur un coup franc bien placé, Lucas Paqueta mettait Alban Lafont à contribution (8e). Les débats s’équilibraient tranquillement et l’OL prenait même doucement le dessus. Sur une récupération haute, Houssem Aouar enchaînait et décochait une belle frappe puissante, qui passait au-dessus (25e). Paqueta, dans ses œuvres, contrôlait un long ballon de la poitrine, entrait dans la surface et obligeait Lafont à une parade au sol. Moussa Dembélé suivait bien et ouvrait le score, en renard (0-1, 35e). Dans la foulée, Lopes sortait d’une main ferme une tête à bout portant de Jean-Charles Casteletto sur corner (36e). Sur un contre, Ludovic Blas ratait quelques instants plus tard une belle situation (39e). Sébastien Corchia, entré en jeu en lieu et place de Dennis Appiah blessé, envoyait un coup franc puissant à l’entrée de la surface, bien détourné par Lopes (45e).

La suite après cette publicité

Les Nantais revenaient des vestiaires avec d’énormes intentions, asphyxiant les Rhodaniens. Seulement, ils manquaient cruellement de réussite dans le dernier geste. Blas, bien servi par Simon, ratait le cadre de peu (57e). Le milieu offensif, encore lui, ne convertissait pas une belle situation, très bien placé (63e). Les hommes de Peter Bosz procédaient en contre. Et sur l’un d’eux, Paqueta, très en verve pour son anniversaire, ratait le cadre (66e). Aouar, après un petit numéro dans la surface, butait sur Lafont et Karl Toko Ekambi ne parvenait pas à redresser ce ballon de la tête (71e). Fabio dévissait ensuite complètement sa frappe sur un festival de Simon (73e). Blas, repositionné en attaquant de pointe en fin de partie, butait sur un Lopes attentif (76e). Dans la minute, Da Silva écopait d’un deuxième jaune synonyme d’expulsion et les Lyonnais terminaient la rencontre en infériorité numérique (77e). Simon envoyait un coup franc bien placé au-dessus (80e). Les protégés d’Antoine Kombouaré n’abandonnaient pas. Samuel Moutoussamy était tout proche d'égaliser sur un bon centre de Simon mais Lopes était vigilant (85e). Les assauts nantais se répétaient mais l'OL tenait bon et s'offrait, non sans mal, son premier succès de la saison en L1.