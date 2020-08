PSG : l'agent de Marcin Bulka n'écarte pas un départ

On ne l'a vu qu'à une seule reprise sous la tunique parisienne, il y a presque un an, pour la rencontre face à Metz en Ligue 1 (victoire 2-0). Et Marcin Bulka (20 ans), troisième gardien du champion de France, pourrait bien quitter la capitale cet été, un an après son arrivée. Son agent n'a d'ailleurs clairement pas écarté cette possibilité.

« Marcin suscite de l'intérêt sur le marché. Le Genoa ? C'est possible, mais ce n'est pas la seule option. Le mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin une fois la Ligue des Champions terminée », a ainsi répondu Stefano Castagana au média polonais Meczyki. Voilà qui est clair.