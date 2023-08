L’Ajax Amsterdam est en train d’éclater dans tous les sens !

La suite après cette publicité

Un titre de champion perdu, une troisième place à 13 longueurs du rival et tenant du titre Feyenoord, une élimination de la Ligue des Champions précoce puis un scénario similaire en Ligue Europa, franchement tout n’a pas été évident la saison dernière pour l’Ajax Amsterdam. Le club numéro un aux Pays-Bas en termes de palmarès, d’influence et de prestige est passé par toutes les émotions. Déjà l’été dernier avait été marqué par les ventes d’Antony (Manchester United, 95M€), Lisandro Martinez (Manchester United, 57,37M€), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, 31M€), Ryan Gravenberch (Bayern Munich, 18,5M€), Perr Schuurs (Torino, 9M€), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais, 4,2M€) et Dominik Kotarski (Gorica, 1M€). André Onana (Inter Milan), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) et Danilo Pereira (Feyenoord) étaient partis librement et le coach Erik ten Hag avait rejoint Manchester United. Une fin de cycle donc qui a découlé sur une saison très compliquée.

Pourtant cela avait bien commencé avec 6 victoires pour débuter le championnat. Malgré une défaite 5-3 en Supercoupe contre le PSV Eindhoven, l’Ajax Amsterdam semblait trouver une organisation et lançait sa campagne de Ligue des Champions avec un retentissant 4-0 contre les Glasgow Rangers. Alors qu’on s’attendait finalement à une saison traditionnelle sous les ordres d’Alfred Schreuder, la saison a rapidement viré au drame. Subissant des lourds revers contre le Napoli (6-1 et 4-2) et Liverpool (3-0) en Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam aura connu une série de sept matches sans victoire entre le 9 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 qui aura conduit au limogeage de son coach. Après 15 matches, l’Ajax Amsterdam ne comptait que 31 points, son pire total depuis la saison 2013/2014 sous les ordres de Frank De Boer. Alfred Schreuder a été pointé du doigt pour ses résultats et également la gestion de Daley Blind parti librement au Bayern Munich à l’hiver, mais plus qu’un homme, c’est toute l’organisation Ajax Amsterdam qui a vacillé.

Une gronde et des départs qui handicapent le club

John Heintiga a terminé la saison à la tête de l’équipe première et d’une cinquième place, l’Ajax Amsterdam a su grappiller deux positions. Néanmoins, une troisième place (pire classement depuis la saison 2008/2009) et une première saison blanche depuis cinq ans (2020 étant faussé par le Covid-19 et la non-attribution du titre de champion) cela fait tache pour une institution comme l’Ajax Amsterdam. Si son dossier a été étudié, l’ancien défenseur central n’a pas été conservé et il a fallu choisir un coach. Pendant longtemps Kjetil Knutsen (Bodo Glimt) a tenu la corde, mais finalement, c’est Maurice Steijn qui a débarqué après une belle expérience au Sparta Rotterdam (6e la saison passée). Un dossier qui a pris du temps et qui s’est bouclé le 1er juillet dernier. La direction a également changé avec le départ d’Edwin van der Sar qui a démissionné de son poste de directeur général au profit de l’Allemand Sven Mislintat, ancien de Dortmund et d’Arsenal qui était en poste à Stuttgart. Un nouveau départ qui aurait pu être annonciateur d’une saison excitante, mais cela n’en prend pas le chemin, bien au contraire.

Si rapidement le jeune Benjamin Tahirovic (20 ans, AS Roma) et Branco van den Boomen (27 ans, Toulouse) ont rejoint le club pour renforcer l’entrejeu, de nombreux départs sont encore intervenus. Des titulaires comme Jurriën Timber (Arsenal) et Calvin Bassey (Fulham) ont été bien vendus pour rapporter plus de 60 M€ tandis que des flops comme Florian Grillitsch (Hoffenheim) ou Lorenzo Lucca (Pise) ont quitté le club. Néanmoins, le départ le plus retentissant n’est autre que celui de Dusan Tadic pour Fenerbahçe. Leader de cette équipe depuis cinq ans (105 buts et 112 offrandes en 241 matches) et capitaine émérite, il a quitté le navire avec fracas. La raison ? Le manque de qualité dans l’effectif et le chaos toujours présent au sein de l’équipe. L’Ajax Amsterdam souhaitant adopter une posture économe sur le mercato, il a donc négocié la fin de son contrat pour voguer vers d’autres rivages. Les départs pourraient se poursuivre.

Mécontent du manque de renfort, Geronimo Rulli aimerait revenir en Espagne et a raté l’entraînement en restant en Espagne comme l’a rappelé De Telegraaf. Le contexte Ajax Amsterdam est particulièrement tendu et d’autres joueurs seront sûrement concernés par un départ comme Edson Alvarez (Borussia Dortmund, West Ham …) ou Mohammed Kudus (Chelsea, Arsenal, Manchester United, Brighton …) Connaissant deux lourdes défaites contre Anderlecht (3-0) et Augsbourg (3-1) dans sa préparation et reprenant le 12 août contre Heracles, les Godenzonen sont dans une situation assez inhabituelle. Alors que certains noms comme Carlos Borges (Manchester City), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) ou encore Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) gravitent autour du club sur le mercato, l’été s’annonce particulièrement tendu pour le club qui avance dans l’inconnu et sans certitude. De plus pour le moment, il n’y a que deux défenseurs centraux (les jeunes Ahmetcan Kaplan 20 ans et Jorrel Hato 17 ans) et un seul latéral gauche de métier dans l’équipe première. Un sacré retour sur terre pour une équipe qui régalait l’Europe entière il y a encore 4 ans.