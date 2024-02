Chelsea : la déclaration forte d’Enzo Fernandez

Après une belle Coupe du monde avec l’Argentine, Enzo Fernandez a vécu un mercato agité. Mais il a finalement rejoint Chelsea en janvier 2023 contre un joli chèque de 121 millions d’euros. Forcément, les attentes étaient élevées pour un joueur acheté aussi cher. Mais en Angleterre, le milieu alterne le bon et le moins bon. Récemment, des rumeurs ont fait état de ses envies d’ailleurs et d’un possible départ cet été 2024.

Interrogé par ESPN, l’ancien joueur de Benfica s’est montré très clair. «Je ne veux pas quitter Chelsea. Je suis très bien ici avec mes coéquipiers et le staff. Depuis le premier jour de mon arrivée, les gens du club me traitent très bien. Je leur en suis reconnaissant. Je continuerai ici jusqu’à ce qu’ils le veuillent.» Une déclaration qui devrait mettre fin aux rumeurs.