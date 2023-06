Monaco : Jordan Semedo Varela prêté au Cercle Bruges

C’était dans l’air comme nous vous le révélions, c’est en passe de devenir officiel. Cadre du groupe Élite de l’AS Monaco dont il est le capitaine, Jordan Semedo Varela recherchait un prêt afin de s’aguerrir au plus haut niveau. Dans la lignée de nos informations parues il y a quelques jours, c’est le Cercle Bruges qui s’est montré le plus insistant sur le dossier et qui a réussi à l’attirer. Le natif de Nice ne manque pas de qualités et attisait forcément les convoitises alors qu’il était dans l’Equipe de France U20 qui a disputé la Coupe du Monde en Argentine le mois dernier.

La suite après cette publicité

La formation satellite du club de la Principauté a fait face à la concurrence de plusieurs formations de Ligue 1 (Lorient, Brest) et de Ligue 2 (Valenciennes, Grenoble, Sochaux et Guingamp) pour s’attacher les services du joueur de 20 ans. Explosif et polyvalent, le piston gauche apportera sa fraîcheur au sein de la formation belge qui va perdre Olivier Deman, titulaire habituel à ce poste. Actuellement à Bruges, sa visite médicale s’est bien déroulée et l’officialisation ne devrait plus tarder.

À lire

Gennaro Gattuso proche de l’Arabie saoudite