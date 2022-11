Serie A : la Juventus sur la troisième marche du podium après sa victoire face à la Lazio

La Juventus recevait la Lazio à Turin pour le compte de la dernière rencontre de la 15ème et dernière journée de Serie A avant la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). En première période, les joueurs de Maurizio Sarri n'arrivaient pas à se montrer dangereux, la faute au piège tendu par les coéquipiers d'Adrien Rabiot. Après trois situations chaudes pour Moise Kean (6e), Nicolo Fagioli (11e) et Arkadiusz Milik (19e), la Vieille Dame trouvait finalement la faille juste avant la pause. Moise Kean pouvait lober le gardien adverse après une récupération et une passe d'Adrien Rabiot (43e, 1-0).

Au retour des vestiaires, la Juventus continuait d'insister et l'attaquant italien s'offrait un doublé à la suite d'une première frappe de Filip Kostic repoussé par Ivan Provedel (54e, 2-0). Grâcec à cette victoire, les Bianconeri retrouvent la dernière marche du podium. Les joueurs de Massimiliano Allegri terminent à la troisième place avant la trêve internationale. De leur côté, les Laziale sont