OM : bataille avec MU et le PSV pour un joueur étonnant

Nicolai Vallys. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il fait partie des meilleurs joueurs du championnat danois. Joueur de 27 ans évoluant à Brondby, l’ailier aussi capable de jouer dans l’axe a récemment débuté avec sa sélection, et il pourrait bientôt franchir un nouveau cap et rejoindre un championnat plus huppé. C’est ce qu’affirme le média espagnol El Desmarque.

L’OM s’intéresse ainsi au joueur qui totalise 6 buts et une passe décisive en 12 rencontres cette saison. Les Marseillais ne sont pas seuls, puisque le Betis, le PSV et même Manchester United l’ont récemment scouté. Le joueur de 1m89 est sous contrat avec son club actuel jusqu’en 2026 mais devrait être vendu lors du marché estival.