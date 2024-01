Liga : l’Atlético de Madrid s’en sort bien à Grenade

De retour en Liga, l’Atletico de Madrid se déplaçait à Grenade pour le compte de la 21e journée de Liga. Avec, pour objectif, rester dans la course du Real, du Barça et de Gérone et s’assurer une place en Ligue des Champions. Mais le déplacement chez l’avant-dernier du championnat d’Espagne a été plus compliqué que prévu, puisque les Colchoneros ne parvenaient pas à devancer le bloc adverse.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 41 20 17 13 2 5 40 23 19 Grenade 11 21 -20 2 5 14 22 42

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir l’Atlético se réveiller, et forcément, cela devait venir par l’inévitable duo Griezmann-Morata. Le Français lâchait un centre précis sur la tête de Morata, qui a croisé sa tête pour ouvrir le score (1-0, 56e). Madrid poussait ensuite pour faire le break, mais Griezmann trouvait le poteau (87e). Finalement, les hommes de Simeone se sont bien imposés et reviennent à trois points du Barça. En revanche, Grenade s’enfonce et reste à cinq points du premier relégable, le Séville FC.