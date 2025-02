Le vestiaire du Real Madrid prépare déjà ses adieux à Vinicius Jr

C’est un sujet qui revient en permanence dans les médias espagnols, mais aussi brésiliens et saoudiens, depuis quelques mois déjà. Vinicius Jr est convoité par la Saudi Pro League, avec les autorités gouvernementales saoudiennes qui veulent faire de la star de la Canarinha le nouveau visage de la ligue en le plaçant dans un des clubs phares du pays.

Surtout qu’aux dernières nouvelles, l’intérêt est plutôt réciproque, et Vinicius Jr n’écarte clairement pas l’idée de partir en Saudi Pro League dans un avenir proche, que ce soit dès cet été ou à l’été 2026. Il faut dire que les Saoudiens sont prêts à offrir des émoluments démesurés à l’ancien de Flamengo, tout comme ils sont prêts à mettre un gros chèque sur la table pour convaincre le Real Madrid de le lâcher. Certains parlent déjà d’une proposition de 300 millions d’euros, qui pourrait satisfaire Florentino Pérez, et un salaire d’un milliard d’euros répartis sur cinq saisons pour l’attaquant.

Ses coéquipiers craignent le pire

Il faut dire qu’en plus de cet intérêt saoudien, les négociations pour une prolongation de contrat à Madrid stagnent, notamment car le club ne s’aligne pas sur les exigences salariales du camp du joueur. Et Relevo dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. Le média ibérique explique que les joueurs du Real Madrid blaguent souvent avec le principal concerné au sujet de cet intérêt saoudien, mais ils sont conscients qu’il se passe des choses en coulisses et que c’est du sérieux.

Ils ont compris que les sommes folles proposées par les Saoudiens séduisent leur partenaire et ont compris qu’un départ cet été est tout à fait envisageable. De son côté, le joueur reste assez discret et ne se laisse pas distraire par tout ce bruit autour de lui. Les Saoudiens se positionnent en spectateurs pour le moment, attendant de nouveaux dénouements dans les discussions entre les dirigeants merengues et l’entourage de l’attaquant, avant de repasser à l’attaque. Mais jour après jour, chaque information publiée en Espagne semble rapprocher Vinicius Jr d’un départ..