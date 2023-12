PSG : Luis Campos va bien quitter le Celta de Vigo

Depuis 2021, Luis Campos s’est engagé à travailler avec le Celta de Vigo, à la demande de l’ancien président Carlos Mouriño. Mais la collaboration entre le Portugais et le club espagnol pourrait bien ne pas durer encore longtemps. Si l’homme de 59 ans avait vu son statut de conseiller externe être confirmé l’été dernier, Le Parisien explique que Luis Campos ne serait pas certain de poursuivre l’aventure.

La suite après cette publicité

Et pour cause, l’organigramme du Celta de Vigo a changé. Carlos Mouriño, très proche de Luis Campos, vient de passer la main à sa fille Marián. Un changement de hiérarchie qui pourrait modifier la donne, alors qu’en Espagne, les rumeurs d’un départ du dirigeant lusitanien commencent à s’intensifier, surtout que son bilan interroge. À cheval entre le Paris Saint-Germain et l’actuel 17e de Liga, le Portugais va vite devoir trancher sur sa collaboration avec le club galicien.