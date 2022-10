Real Madrid : Karim Benzema calme le jeu pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Après Messi vs Ronaldo, Benzema vs Lewandowski ? Depuis l'arrivée du serial buteur polonais en Liga, certains observateurs ont déjà lancé les hostilités entre Karim Benzema et le Polonais. Interrogé en conférence de presse après son premier Ballon d'Or lundi sur une éventuelle rivalité avec "Lewy", KB9 a tenu à calmer le jeu.

« Il n'y a aucune rivalité. Nous sommes deux joueurs différents. Je vais à l’entraînement, je me prépare, je ne pense pas à ce joueur. Il fait ce qu'il doit faire, il le fait très bien, jamais je ne ferai de rivalité avec un joueur car ça ne m'avance à rien. Je me concentre sur ce que je fais et ce que je peux améliorer », a ainsi lâché Benzema dans la salle Barbara du Théâtre du Châtelet.