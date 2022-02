Cesc Fabregas donne son avis sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n'a plus besoin d'être présenté. L'attaquant du PSG a encore été le sauveur des siens face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 93e minute. Le Français semble entrer dans une nouvelle dimension chaque saison et son match de mardi soir l'a encore prouvé. Interrogé par Marca, le milieu de terrain de l'AS Monaco Cesc Fabregas est revenu sur les qualités de l'international tricolore: «c'est une bête. Je pense qu'il peut attaquer encore plus l'espace et profiter de la vision du jeu de Messi et Neymar. Avec de l'espace, c'est un joueur de football imparable.»

Cependant, l'ancien joueur d'Arsenal estime que le numéro 7 du club francilien n'est pas le meilleur joueur du monde : «je ne sais pas s'il est encore numéro un.» Le Français ne l'est peut-être pas encore, mais il devrait, sauf retournement de situation à 1,2 M€ par semaine, signer cet été au Real Madrid. En tant qu'ancien du Barça, Fabregas est revenu sur ce plus que probable futur transfert chez le rival madrilène : «c'est la vie. Le Real Madrid a également eu Cristiano Ronaldo et le Barça n'a pas cessé de gagner. Un grand joueur va aller voir le grand rival, mais Xavi a beaucoup de jeunes talents. Le Barça est entre de bonnes mains.»