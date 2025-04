Marseille - Brest : les compos sont là !

L’OM est mis sous pression par ses rivaux pour la Ligue des champions ! Les Marseillais reçoivent Brest ce soir à 20h45, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Lille, vainqueur à Angers, est passé deuxième, Monaco est à hauteur des Phocéens et Nice, Lyon et Strasbourg un petit point derrière. Succès impératif pour les hommes de Roberto De Zerbi face aux Bretons, qui n’ont plus grand chose à jouer d’autre que d’obtenir des résultats probants.

Pour ce match, Marseille devrait aligner Greenwood et Rabiot derrière Gouiri. Rongier et Höjbjerg seront devant Balerdi qui a le brassard, avec Murillo et Kondogbia en défense. Henrique et Garcia animeront les côtés. Les Brestois alignent Sima, Ajorque et Pereira Lage devant. Lees-Melou est présent au milieu, avec Magnetti et Camara. Lala et Haïdara couvrent les couloirs autour de Chardonnet et Le Cardinal. Coudert est dans le but.

Les compositions

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia - Henrique, Höjbjerg, Rongier, Garcia - Greenwood, Rabiot - Gouiri

Brest : Coudert - Lala, Chardonnet (cap.), Le Cardinal, Haidara - Lees-Melou, Magnetti, Camara - Sima, Ajorque, Pereira Lage