Ligue 1 : le RC Lens renverse Clermont et revient à 2 points du PSG

Après le match nul entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice vendredi soir (1-1), la 15e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi après-midi dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés, où le Racing Club de Lens recevait le Clermont Foot 63. Dauphins du Paris Saint-Germain, les Sang et Or avaient l'occasion de revenir à deux points provisoires sur le club de la capitale en cas de cinquième succès de rang en championnat. De leur côté, les Auvergnats, 10e avant cette rencontre, étaient dans une dynamique plus compliquée, puisqu'ils n'avaient plus gagné depuis plus d'un mois.

Dès le début de la rencontre, les Lensois mettaient très vite la pression sur la défense adverse, acculée dans son dernier tiers. Habitué à entrer en jeu, Wesley Said, aujourd'hui titulaire, se montrait dangereux dans la surface mais manquait de précision sur ses coups de casque (1e, 8e). Clermont trouvait néanmoins le moyen de se créer quelques occasions, la première étant une tête de Elbasan Rashani captée par Brice Samba (4e). Mory Diaw s'illustrait enfin sur sa ligne, contrant du pied la reprise de volée de Deiver Machado au second poteau (25e).

Clermont renversé

Après la grosse parade de Samba sur la reprise lobée de Grejohn Kyei (37e), le CF63 profitait d'un contre-son-camp de Salis Abdulsamed sur le corner de Saif-Eddine Khaoui pour débloquer la marque contre le cours du jeu (1-0, 38e). Une ouverture du score concédée par des Lensois toujours déterminés malgré tout, à l'image de la réaction, non cadrée, de Seko Fofana avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, le RCL remettait autant d'intensité qu'en première période et se montrait enfin efficace, grâce à son numéro 22 Said, sur une belle feinte de Medina au premier poteau (1-1, 60e).

Il ne fallait pas longtemps à Fofana pour renverser le score et donner enfin l'avantage aux siens d'une belle reprise face à Mateusz Wieteska (2-1, 68e). Poussés par un public artésien bouillant comme à son habitude, les hommes de Franck Haise tentaient même d'aller chercher le but du break dans le dernier quart d'heure, sans réussite dans le dernier geste. Grâce à ce succès étriqué, Lens confirme sa deuxième place au classement, prenant provisoirement 8 points sur le troisième Rennes. Clermont enchaîne un 5e match sans victoire reste en bas de première partie de tableau.