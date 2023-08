PSG - Lorient : la patte Luis Enrique se fait déjà sentir

La suite après cette publicité

Le PSG peut faire mieux. Le PSG doit faire mieux. C’est une évidence. Tenu en échec (0-0) par le FC Lorient, samedi soir, lors de la première journée de Ligue 1, le club de la capitale devrait progressivement monter en puissance au fil des semaines. En attendant, les hommes de Luis Enrique disputaient leur première rencontre officielle de cette saison 2023-2024. Opposés aux Merlus, les Parisiens ont, certes, montré quelques lacunes sur le plan offensif mais tout n’est pas à jeter. Loin de là. Organisés en 4-3-3 au coup d’envoi de cette rencontre, les champions de France en titre, privés de Marco Verratti, Neymar ou encore Kylian Mbappé - présent en tribunes et toujours exclu du groupe de titulaires - ont, en effet, montré de très belles choses au Parc des Princes. L’occasion de mettre en exergue la patte Luis Enrique, déjà bien présente…

Les premiers enseignements tactiques…

Dans cette optique et avant même le coup d’envoi de ce match, l’ancien sélectionneur de la Roja procédait à quelques choix forts pour sa composition de départ. Dans l’entrejeu, le jeune Warren Zaïre-Emery débutait ainsi aux côtés de Vitinha et Manuel Ugarte. Plus surprenant encore, Danilo, capitaine du soir, était lui préféré à Marquinhos. Interrogé à ce sujet après la rencontre, le nouvel architecte du PSG assumait totalement, prévenant au passage qu’une large rotation existera sous ses ordres. «Marquinhos sur le banc ? Il a eu des problèmes physiques en début de semaine et Danilo est un excellent joueur, très fiable. Il faudra vous habituer à voir l’équipe changer entre chaque match, je procède toujours de cette façon. Si nous voulons gagner tous les trophées, il nous faut nous appuyer sur 20 joueurs».

Sur le terrain, la philosophie de celui qui n’hésite pas à prendre de la hauteur pour les entraînements tactiques était également bien au rendez-vous. Sous les yeux de leurs supporters, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont ainsi respecté à la lettre les consignes du coach ibérique, tout du moins sur le plan défensif. Résultat ? Une implication de tous les instants, une activité incessante à la perte du ballon, un pressing coordonné, un bloc très compact, des joueurs proches les uns des autres et un état d’esprit irréprochable. Pour le plus grand malheur des Lorientais puisqu’après 20 minutes de jeu, les Merlus n’avaient toujours pas franchi la ligne médiane… «Je pense que nous méritions un peu plus. Il a manqué de marquer un but. Quand nous avons un adversaire aussi compact. Nous avons réussi à nous créer des occasions de but. Je pense que notre position peut être améliorer. Nous avons fait un match très impressionnant défensivement. J’ai apprécié l’attitude des joueurs et le comportement de la défense», déclarait d’ailleurs l’architecte de cet excellent rendement défensif.

Un entraîneur très proche de ses joueurs…

Très actif dans sa zone technique, Luis Enrique a ainsi multiplié les consignes envers ses nouveaux protégés. Des permutations demandées à Vitinha à sa volonté de voir Marco Asensio coller sa ligne, l’ancien technicien du Barça a pleinement vécu cette première soirée en Ligue 1. Sans pour autant être pleinement satisfait de la prestation proposée par ses joueurs : «il a manqué un jeu sans ballon plus intense, du jeu en diagonale et dans l’intervalle et de l’efficacité. Mais on méritait de gagner», avouait, à ce titre, l’Espagnol en conférence de presse. En difficulté sur le plan offensif (4 tirs cadrés seulement sur 20 tentatives), le PSG de Luis Enrique - qui doit attendre avec impatience les premières minutes d’Ousmane Dembélé et rêver d’un retour de Kylian Mbappé - a cependant montré un aperçu de son nouveau visage.

Un jeu basé sur la possession (après dix minutes de jeu, les Parisiens pointent déjà à 97% de possession, 78% à la fin de la rencontre), des permutations régulières et une maîtrise de tous les instants. À noter, à ce titre, que le PSG a terminé la rencontre avec… 1002 passes effectuées. D’après le statisticien Opta, le club de la capitale est même la première équipe à réaliser une telle performance dans un match de Ligue 1. De quoi confirmer, un peu plus, les volontés de son nouvel entraîneur. Conscient, malgré tout, des difficultés offensives rencontrées face aux Lorientais, et ce malgré une domination outrageuse, Luis Enrique rappelait l’importance de travailler sur ces équipes positionnées en bloc bas. «C’est la phase de jeu que je connais le mieux. C’est une chose à laquelle je suis habituée et on va réussir à passer ces gros blocs, je n’ai aucun doute. On va trouver des solutions et ça dépendra des joueurs que l’on aura à disposition».

Une communication maîtrisée

Déterminé à l’idée de mettre en place ses préceptes tactiques, Luis Enrique semble également apporter une mentalité bien différente de celle, trop souvent, aperçue la saison dernière. Au coup de sifflet final, tous les joueurs parisiens sont ainsi allés remercier les supporters présents en tribunes. Une droiture certaine également perceptible dans sa communication. Relancé sur le cas Kylian Mbappé, le natif de Gijón ne perdait, là non plus, pas le fil, et conviait les journalistes à se référer aux déclarations déjà tenues lors de la conférence d’avant match. «Est ce que c’est vraiment bizarre ? Je n’ai rien à dire là-dessus. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire les jours précédents». Assurément, la patte Luis Enrique est d’ores et déjà bien visible dans la capitale française…